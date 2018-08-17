إنتاج النفط في روسيا خلال يناير- يوليو لم يتغير والغاز ارتفع بنسبة 7%

أعلنت هيئة الإحصاء الروسية "روستات"، أن إنتاج النفط، بما في ذلك ومكثفات الغاز، في روسيا في الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى تموز/ يوليو، بقيت عند مستوى الفترة نفسها من العام الماضي، وزاد إنتاج الغاز بنسبة 7%.

موسكو — سبوتنيك. ذكرت "روستات" أنه في تموز/ يوليو، بلغ إنتاج مكثفات النفط والغاز في روسيا 47.3 مليون طن، وإنتاج الغاز 46.9 مليار متر مكعب، وفي تموز/ يوليو مقارنة بشهر حزيران/ يونيو، نما إنتاج النفط بنسبة 4.3%، بينما انخفض الغاز بنسبة 0.3%.

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وارتفع إنتاج البنزين في الفترة كانون الثاني/ يناير — تموز/ يوليو، بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفي تموز/ يوليو، مقارنة مع شهر حزيران/ يونيو، ارتفع هذا الرقم بنسبة 5.3%، إلى 3.6 مليون طن من البنزين.

وارتفع إنتاج وقود الديزل في الفترة كانون الثاني/ يناير — تموز/ يوليو، بنسبة 0.2%. وفي شهر تموز/ يوليو، مقارنة بشهر حزيران/ يونيو، ارتفع إنتاج وقود الديزل بنسبة 4.8% إلى 6.9 مليون طن.