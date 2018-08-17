موسكو تعلن عن موقفها النهائي من الاتفاق النووي الإيراني

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو تعتزم اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للحفاظ على خطة العمل المشتركة الشاملة حول البرنامج النووي الإيراني، والحفاظ عليها.

© Sputnik . Michael Klimentyev بوتين حول الاتفاق النووي الإيراني: الموقف الروسي سيبقي دون تغيير

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان الخارجية: "نؤكد عزمنا مواصلة اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على خطة العمل المشتركة الشاملة وتنفيذها بشكل متكامل".

كما أكد البيان أن كافة أشكال التعاون بين روسيا وإيران في المجال النووي تجري في إطار خطة العمل الشاملة والقرار الأممي رقم 2231.

وجاء في البيان: "كافة أشكال التعاون مع إيران تجري بشكل صارم وفق خطة العمل المشتركة الشاملة وقرار مجلس الأمن الدولي 2231، وكذلك تحت متابعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية."