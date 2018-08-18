بوتين يقدر على ما لا قبل للآخرين به

لعل ما يشهده بلد يقع في وسط أوروبا اليوم سيعتبر من أهم أحداث العالم.

وتشهد النمسا اليوم، السبت، حفل زفاف وزيرة خارجيتها، كارين كنيز.

© Sputnik . Sergey Guneev قبل لقاء ميركل بوتين يحضر عرس ابنة الطيار الخاص لملك الأردن

ولا يمكن أن يرقى أي حفل زفاف إلى مستوى أهم أحداث الساحة الدولية، ولكن حفل زفاف وزيرة الخارجية النمساوية يصعد إلى مصاف الفعاليات السياسية البارزة على المستوى العالمي. ويعود الفضل في ذلك إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يحضر حفل الزفاف المقام في العاصمة النمساوية فيينا، تلبية لدعوة وجهتها كارين كنيز عندما زار بوتين فيينا في بداية شهر يونيو/حزيران الماضي.

وقد يكون هناك في الغرب "المستنير" مَنْ يستنكر هذا المشهد، فكيف يمكن لرئيس الدولة التي يُزعج سلوكها "القوة العالمية الأعظم" أن يقوم بزيارة خاصة إلى أحد بلدان المحور الأوروبي.

ولم يستطع الناطق الرئاسي دميتري بيسكوف أن يتذكر متى توجه الرئيس بوتين قبل ذلك إلى الخارج في زيارة خاصة لحضول فعالية غير رسمية.

وقالت صحيفة "كومسومولسكايا برافدأ" الروسية إنه كان من المستحيل خلال ما يزيد على 100 عام أن يقوم رؤساء روسيا بزيارة خاصة إلى الخارج لحضور حفل زفاف. ولم يمكن لـ"خروشوف" و"بريجنيف" و"ستالين" أن يذهب إلى النمسا أو فرنسا أو إسبانيا… لحضور حفل زفاف هناك. ولم يفعل ذلك إلا الإمبراطور نيقولاي الثاني الذي حضر حفل زفاف ابنة الإمبراطور الألماني ويلهلم. أما بوتين فهو يقدر على ذلك جاعلا حفل زفاف وزيرة الخارجية النمساوية يكاد يكون أهم أحداث العالم.