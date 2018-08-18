الغرب يكشف مخبأ لسلاح سري روسي

ويتواجد أحد أصناف السلاح السري الروسي، وهو ليزر "بيريسفيت"، وفق معلوماتهم في إحدى قواعد الصواريخ التابعة لقوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية قرب مدينة تايكوفو في مقاطعة إيفانوفو.

© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation روسيا تتحصن بدرع ليزري خفي

ويُفترض أن يظهر سلاح "بيريسفيت" في صور التقطها أحد الأقمار الصناعية ونشرها مدوّن على موقع "تويتر" يدعى rambo54.

وبطبيعة الحال فإن وزارة الدفاع الروسية لم تؤكد هذه المعلومات. وقد يكون هذا خدعة في حين يتواجد نظام "بيريسفيت" الحقيقي في مكان آخر.

كما لا يمكن استبعاد أن يكون العسكريون الروس أرادوا أن تُنشر هذه المعلومات على شبكة الإنترنت لأنه بإمكانهم إذا شاءوا، إخفاء هذا وغيره من أصناف السلاح "السري" حتى لا يراها القمر الصناعي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن عن وجود نظام ليزر "بيريسفيت" في مارس/آذار 2018.

ووفق موقع bmpd فإن مهمة ليزر "بيريسفيت" إعماء أقمار صناعية أمريكية.