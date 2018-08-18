مدفع "بلادين" يدمر أسطورة التفوق التقني الأمريكي

وإدراكا منها لأهمية المدفعية تولي القيادة الروسية تطوير وتحديث أنظمة المدفعية الموجودة في حوزة القوات المسلحة الروسية اهتماما كبيرا.

© Sputnik . Iliya Pitalev "التحالف" الروسي يسحق ما يعترض طريقه

وعلى سبيل المثال تم مؤخرا تصنيع مدفع ذاتي الحركة جديد من فئة "مالكا". ويتميز المدفع الجديد بعياره الفريد 203 ملم، ويقدر على تدمير هدف يبعد عنه 50 كيلومترا.

ووفق موقع warfiles يعتبر مدفع "2إس7إس إم" أقوى مدفع في العالم في الوقت الراهن.

وتجدر الإشارة إلى أن الأمريكيين لم يتحملوا وتيرة "سباق الأعيرة" وانسحبوا من هذا السباق من خلال إنهاء خدمة هاوتزر "إم110" وهو مدفع من عيار ثقيل.

وهناك معلومة طريفة أخرى تبدد خرافة التفوق التقني الأمريكي، إذ تكشف أن آلة تعمير مدفع "بلادين" الذاتي الحركة، وهو أقوى مدافع الجيش الأمريكي اليوم، تعود صناعتها إلى بداية القرن الـ19 علما بأن تلقيم أقوى مدافع الجيش الأمريكي يتم يدوياً بشكل شبه كامل.