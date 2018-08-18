عقوبات "جهنمية" أمريكية لا تجدي نفعا

يرى محللون أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا لن تحقق الهدف المرجو.

وأقرت السلطات الأمريكية وجبة جديدة من العقوبات "الجهنمية" وفقا لتعبير أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي ممن أعدوا مشروع قانون "معاقبة" روسيا.

© Sputnik . Aleksiey Nikolskey بوتين يمدد حظر استيراد المواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات ضد روسيا

وتتضمن العقوبات الأمريكية الجديدة حظر تزويد قطاع النفط والغاز في روسيا بالمال والتقنيات الغربية.

إلا أن محللين لا يرون إمكانية أن تؤثر العقوبات الأمريكية الجديدة على صناعة النفط والغاز الروسية تأثيرا يذكر لأن صناعة النفط والغاز الروسية قللت الاعتماد على المال الغربي والمعدات التقنية المستوردة من الخارج إلى حد كبير خلال الأعوام الأربعة الماضية وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وتم ذلك عبر التوسع في استخدام معدات وتقنيات من صنع روسي والحصول على قروض من البنوك الروسية.

وكانت النتيجة أن أسعار أسهم الشركات النفطية الروسية لم تنخفض بل ارتفعت بنسبة 2 في المائة.