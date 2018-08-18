ميدفيديف واصفا عنان بـ"الأسطوري": تطلع دائما لوقف الصراعات العسكرية

أعرب رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم السبت، عن أسفه لوفاة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان، مؤكدا أن العالم سيفتقد صانعا عظيما للسلام.

موسكو — سبوتنيك. وقال ميدفيديف، في كلمة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "توفي الأمين العام الأسطوري للأمم المتحدة، الحاصل على جائزة نوبل للسلام. كان دائما يتطلع إلى هدف واحد، وقف الصراعات العسكرية، والانتقال من العمليات العسكرية إلى المفاوضات. سيفتقد العالم صانعا عظيما للسلام".

© AFP 2018 / PIUS UTOMI EKPEI تيريزا ماي تطلق لقب "القائد والمصلح" على كوفي عنان

وتوفي عنان اليوم السبت عن عمر يناهز 80 عاما. ونشرت أسرته وصندوق كوفي عنان بيانا على صفحته في موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، جاء فيها، أن عنان، الحائز على جائزة نوبل للسلام توفي محاطا بدائرة من أقاربه بعد مرض قصير.

شغل عنان منصب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة بين عامي 1987 و1996، قبل أن ينتخب في الأول من يناير/ كانون الثاني 1997 أمينا عاما للمنظمة الدولية ويصبح ثاني أفريقي يشغل المنصب بعد سلفه المصري بطرس غالي.

وحصل كوفي عنان على جائزة نوبل للسلام بالتقاسم مع منظمة الأمم المتحدة عام 2001 تقديرا "لعملهما من أجل أن يكون عالمنا أكثر انتظاما وتمتعا بالسلام". وذكرت لجنة الجائزة أن الأمم المتحدة هي "اليوم منظمة تقف في طليعة الجهود المبذولة لتحقيق السلم والأمن في العالم، ولحشد الإمكانيات الدولية التي تهدف إلى الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العالمية".