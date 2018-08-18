قائد قوات المنطقة المركزية العسكرية الروسية يتحقق من الاستعداد لـ"بعثة السلام 2018"

أفادت المنطقة المركزية العسكرية، اليوم السبت، بأن قائد المنطقة الفريق أول الكسندر لابين قام بالتحقق من استعداد القوات لتدريبات مكافحة الإرهاب لدول منظمة شنغهاي للتعاون (بعثة السلام-2018) التي ستجري في الفترة من 22 حتى 29 آب/أغسطس الجاري.

يكاتيرينبرغ — سبوتنيك. وجاء في بيان المنطقة المركزية العسكرية "قام قائد قوات المنطقة المركزية العسكرية الفريق أول الكسندر لابين بالتحقق من استعداد القوات لتدريبات مكافحة الإرهاب لدول منظمة شنغهاي للتعاون".

وتفقد الفريق أول لابين حالة مباني القاعدة التدريبية رقم 255، حيث ستجري مراحل التدريبات، وقام بتقييم ظروف نشر القوات في الثكنات.

© Sputnik . Maksim Blinov روسيا تحتج بشدة على انتهاكات أمريكا للقانون الدولي

كما قام الفريق أول لابين بالتحقق من نشر المجموعات الجوية في مطار "شاغول" العسكري بمقاطعة تشليابينسك.

جدير بالذكر أن تدريبات "بعثة السلام" لمكافحة الإرهاب تجري على أراضي الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون كل عامين، وسيشارك في التدريبات أكثر من 3 آلاف عسكري وأكثر من 500 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية.

وسيعمل المشاركون على حل مسائل الإدارة المشتركة للوحدات خلال عملية مكافحة الإرهاب وسيشارك في العمليات قوات من الهند، كازاخستان، قيرغيزستان والصين وباكستان وروسيا وطاجيكستان، وسيشارك ممثلو أوزبكستان في المناورات كمراقبين.