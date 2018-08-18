قائد قوات المنطقة المركزية العسكرية الروسية يتحقق من الاستعداد لـ"بعثة السلام 2018"

يكاتيرينبرغ — سبوتنيك. وجاء في بيان المنطقة المركزية العسكرية "قام قائد قوات المنطقة المركزية العسكرية الفريق أول الكسندر لابين بالتحقق من استعداد القوات لتدريبات مكافحة الإرهاب لدول منظمة شنغهاي للتعاون".
وتفقد الفريق أول لابين حالة مباني القاعدة التدريبية رقم 255، حيث ستجري مراحل التدريبات، وقام بتقييم ظروف نشر القوات في الثكنات.
جدير بالذكر أن تدريبات "بعثة السلام" لمكافحة الإرهاب تجري على أراضي الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون كل عامين، وسيشارك في التدريبات أكثر من 3 آلاف عسكري وأكثر من 500 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية.
وسيعمل المشاركون على حل مسائل الإدارة المشتركة للوحدات خلال عملية مكافحة الإرهاب وسيشارك في العمليات قوات من الهند، كازاخستان، قيرغيزستان والصين وباكستان وروسيا وطاجيكستان، وسيشارك ممثلو أوزبكستان في المناورات كمراقبين.
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