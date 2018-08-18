بوتين يصل برلين لإجراء مباحثات مع ميركل

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى برلين لإجراء مباحثات مع المستشار الألمانية أنغيلا ميركل حول تسوية الوضع في سوريا وأوكرانيا، والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والمشاريع الدولية الكبرى، بما فيها "التيار الشمالي-2".