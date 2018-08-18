بوتين: عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا يجب أن يكون اقتصاديا بمعنى الكلمة

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، بأن عبور الغاز الروسي من خلال الأراضي الأوكرانية يجب أن يفي بالمتطلبات الاقتصادية وأن يكون اقتصاديا بكل ما تحمل الكلمة من معاني.

ميزيبرغ — سبوتنيك. وقال بوتين للصحفيين قبل بدء مباحثاته مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل: "أريد أن أنوه إلى أن العبور من خلال أوكرانيا يجب أن يفي بالمتطلبات الاقتصادية وأن يكون اقتصاديا بكل ما تحمل الكلمة من معاني.

© Sputnik . Igor Zarembo المفوضية الأوروبية تأمل إجراء محادثات ثلاثية مع روسيا وأوكرانيا حول نقل الغاز الروسي

وأكد بوتين : "واحدة من المجالات ذات الأولوية في التعاون هي الطاقة، هذا معروف جيدا. ألمانيا هي أكبر مشتر لموارد الطاقة الروسية. في عام 2017، قمنا بتوريد 53.8 مليار متر مكعب من الغاز فقط". وأضاف أن هذا الحجم يغطي أكثر من 30 بالمئة من السوق الألمانية. وأشار بوتين إلى أن "استهلاك الغاز الروسي يتزايد باستمرار وهذا العام ارتفع بنسبة 13 بالمئة".

ووفقاً لشركة غازبروم، فإن إمدادات الغاز إلى ألمانيا من 1 يناير/كانون الثاني إلى 15 يونيو/حزيران نمت بنسبة 13.2 بالمئة (3.2 مليار متر مكعب) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.