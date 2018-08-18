فولودين: نواب تركيا يدعموننا أمام مجلس أوروبا

قال رئيس الغرفة السفلى للبرلمان الروسي (الدوما)، فياتشسيلاف فولودين، اليوم السبت، إن البرلمانيين الأتراك يدعمون موقف روسيا أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، مضيفا أن اجتماعا برلمانيا مع الجانب الإيراني سيعقد في أوائل سبتمبر/أيلول القادم.

موسكو — سبوتنيك. وقال فولودين للصحفيين عقب زيارته إلى أنقرة، "ضمنا دعما تاما لتحركاتنا في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا من تركيان فالزملاء الأتراك يشاركوننا المواقف بخصوص عدم المساس بحقوق الوفود الوطنية وعدم حرمانها من حق التصويت"، كاشفا أن البرلمان التركي سيكون مجموعة للصداقة مع المشرعين الروس.

© REUTERS / Norwegian Royal Airforce/NTB Scanpix التحالف الاستراتيجي الروسي التركي الإيراني وانعكاساته على الصراع السوري

وقال فولودين، "ثمة مجموعة للصداقة بمجلس الدوما مع البرلمان التركي، ولكن لا مجموعة مماثلة بتركيا، واليوم، ناقشنا باجتماعنا واتفقنا على تأسيس تلك المجموعة".

يذكر أن العلاقات بين روسيا ومجلس أوروبا قد تدهورت بعد حرمان الجمعية البرلمانية للوفد الروسي حقه في التصويت عقب أزمة إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا في 2014، ورفض الدول الغربية لتلك الخطوة. ومنذ 2016، لم يجدد الوفد الروسي أورا ق اعتماده لدى الجمعية قبيل جلساتها تنديدا منه للاضطهاد من قبل المنظمة.

وأشار فولودين في تصريحاته أن جلسة للجنة البرلمانية المشتركة بين روسيا وإيران سوف تعقد في يومي 5 و 6 سبتمبر/أيلول المقبل في مدينة فولغوغراد الروسية.

وتعتبر تركيا وروسيا، إلى جانب إيران، الدول الضامنة لمباحثات أستانا حول تسوية الأزمة السورية. كما تشهد العلاقات السياسية والاقتصادية تقاربا أكبر مؤخرا في مواجهة العقوبات الأمريكية على كلا البلدين على خلفية اعتقال أنقرة لقس أميركي والتورط المزعوم لموسكو في حادث تسميم ضابط الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال في سالزبوري البريطانية.