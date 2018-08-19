جاباروف: روسيا مستعدة للعقوبات الأمريكية المحتملة ضد المشاركين في "التيار الشمالي-2"

أعلن النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جاباروف، اليوم الأحد، أن روسيا مستعدة للعقوبات الأمريكية المحتملة ضد المشاركين في "التيار الشمالي-2"، وأن هذه العقوبات لن توقف المشروع.

موسكو — سبوتنيك. وقال جاباروف، لوكالة "سبوتنيك": "إن روسيا مستعدة لهذه العقوبات، التي أعتقد أنها ستطبق لا محالة، أنا لا أستبعد أنه قد تمت مناقشة هذه العقوبات وتجاوزها أمس في اجتماع قادة روسيا وألمانيا".

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وأضاف النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي أنه لا ينبغي على الولايات المتحدة أن تتوقع أن تؤدي العقوبات إلى وقف تنفيذ المشروع أو تسهيل انسحاب المشاركين منه.

وكان الممثل الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية لإيران، برايان هوك، قد أعلن أن بلاده مستعدة لفرض عقوبات ثانوية (ثانية) ضد الدول التي ستواصل التعاون التجاري مع إيران، بعد دخول حيز التنفيذ الموجة الأولى من العقوبات.