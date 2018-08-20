أوشاكوف حول زيارة زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا: الدعوة مفتوحة والخيارات يجري العمل عليها

موسكو — سبوتنيك. وقال أوشاكوف في مقابلة مع صحيفة "ازفستيا"، حول ما إذا كان هناك وضوح حول زيارة زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا، أنه في ضوء التقارير حول الاجتماع بين الكوريتين، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي، في موسكو ننطلق من ذلك، بأن زعيما كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية لن يأتيا إلى فلاديفوستوك. لكن أوشاكوف، أشار إلى أن دعوة كيم جونغ أون، إلى روسيا لم تلغ.

© REUTERS / KCNA كيم جونغ أون وزوجته يقومان بزيارة مصنع لمعالجة الأسماك

وأضاف أوشاكوف: "الدعوة لديه مفتوحة. وأكدت مرارا وتكرارا ونعمل على خيارات مختلفة للزيارة".

وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، قد أعلن في تموز/ يوليو المنصرم، أنه لا يوجد وضوح بعد بشأن مشاركة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في المنتدى الاقتصادي الشرقي المرتقب، الذي سينظم في روسيا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد في 14 حزيران/يونيو الماضي، دعوته لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، لزيارة روسيا، موضحا أن الزيارة قد تجري في أيلول/سبتمبر، في إطار المنتدى الاقتصادي الشرقي، أو التوافق عليها بشكل منفصل عبر وزارة الخارجية.

هذا ومن المقرر أن تجري أعمال المنتدى الاقتصادي الشرقي الرابع، في الفترة من 11 إلى 13 أيلول/سبتمبر القادم، في حرم جامعة الشرق الأقصى الاتحادية، في مدينة فلاديفوستوك الروسية.