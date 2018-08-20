بوغدانوف: المشاورات لعقد قمة روسية تركية ألمانية فرنسية تجري باستمرار

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم الإثنين، أن المشاورات لتنظيم قمة روسية تركية ألمانية فرنسية تجري باستمرار.

وقال بوغدانوف للصحفيين: "المشاورات تجري باستمرار، كانت هناك زيارة للرئيس الروسي إلى ألمانيا، واتصالات مع الشركاء الفرنسيين، ناهيك عن الشركاء الأتراك اللذين ترجي معهم اتصالات مكثفة".

© Sputnik . Aleksei Kudenko بوغدانوف يبحث مع مستشار الحريري عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم

كما أعلن بوغدانوف، أن اجتماع ممثلي روسيا وتركيا وإيران مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، ستافان دي ميستورا، سيعقد في النصف الأول من شهر أيلول/ سبتمبر في جنيف.

وأضاف "الاجتماع من المفترض أن يعقد في جنيف في الأيام العشر الأولى من سبتمبر. قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ".