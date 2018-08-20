لافروف: موسكو تلفت انتباه مجلس الأمن للإجراءات الأمريكية المدمرة جنوبي سوريا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو تلفت انتباه مجلس الأمن الدولي إلى الإجراءات المدمرة، التي تقوم بها الولايات المتحدة في جنوب سوريا.