بوتين يوجه ببدء اختبارات مفاجئة لجاهزية القوات الروسية القتالية

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عن بدء اختبارات مفاجئة وواسعة النطاق للجاهزية القتالية للوحدات والتشكيلات التابعة للمنطقة العسكرية المركزية وللمنطقة العسكرية الشرقية ولقوات الإنزال الجوي ولسلاح الطيران الإستراتيجي (بعيد المدى) ولسلاح طيران النقل العسكري وذلك بإيعاز من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

© Sputnik . Maxim Bogodvid القوات الجوية الروسية تحصل على قاذفات "تو-22أم3أ" حديثة (صور)

موسكو — سبوتنيك . وقال شيوغو: "اليوم ابتداء من الساعة 5:00 بتوقيت موسكو، بموجب قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية ووفقا للخطة، بدأت أجهزة القيادة العسكرية والوحدات والتشكيلات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية والمنطقة العسكرية المركزية وقوات الإنزال الجوي وسلاح الطيران الاستراتيجي (بعيد المدى) و سلاح طيران النقل العسكري بتنفيذ الإجراءات المطلوبة لرفع حالة استعدادها إلى أعلى درجات الاستعداد القتالي".

وكان وزير الدفاع الروسي أعلن ان اختبار الجاهزية القتالية الذي يشمل 16 مناورة وتدريبات خاصة يجري على أرض مسرح العمليات الشرقي استعدادا لتنفيذ مناورات "شرق — 2018" واسعة النطاق التي ستجري في فترة غسطس — سبتمبر في منطقتي سيبيريا والشرق الأقصى الروسي.