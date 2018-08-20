لافروف يكشف عن توجيهات سرية في الأمم المتحدة بخصوص إعادة إعمار سوريا

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، عن أمل موسكو في أن يتعامل أنطونيو غوتيريش، مع منع مشاركة الأمم المتحدة في المشاركة في إعادة إعمار سوريا.