أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يريد إخراج العلاقات الروسية الأمريكية من أزمتها العميقة.