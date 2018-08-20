الدفاع الروسية: عودة 200 من أفراد الشرطة العسكرية من سوريا إلى الشيشان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، عودة 200 من أفراد الشرطة العسكرية الروسية من سوريا إلى الشيشان، بعد أدائهم مهماتهم الخاصة بنجاح.

© Sputnik . Firas Alahmad الشرطة العسكرية الروسية تنتشر في المنطقة العازلة في الجولان

خان قلعة — سبوتنيك . وجاء في بيان الوزارة: "200 من أفراد الشرطة العسكرية من المنطقة العسكرية الجنوبية، عادوا إلى وطنهم في أماكن تمركزهم الدائم في جمهورية الشيشان بعد نجاحهم في تنفيذ مهماتهم الخاصة على أراضي الجمهورية العربية السورية".

وكانت الدفاع الروسية، قد أعلنت يوم الثلاثاء 17 يوليو/تموز الماضي، عودة 100 من أفراد الشرطة العسكرية التابعين للمنطقة العسكرية الجنوبية، بعد أدائهم مهامهم بمرافقة وحماية شحنات المساعدات الإنسانية في سوريا.

وكان الرئيس بوتين اتخذ، في مارس/آذار 2016، قرارا بسحب معظم المجموعات الروسية التابعة للقوات الفضائية الجوية لنجاحهم في تنفيذ المهام، وفي الوقت نفسه، لم تتخل روسيا عن التزاماتها بتزويد الحكومة السورية بالأسلحة والمعدات العسكرية وتدريب الأخصائيين العسكريين.