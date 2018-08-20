الدفاع الروسية: عودة 200 من أفراد الشرطة العسكرية من سوريا إلى الشيشان

وكانت الدفاع الروسية، قد أعلنت يوم الثلاثاء 17 يوليو/تموز الماضي، عودة 100 من أفراد الشرطة العسكرية التابعين للمنطقة العسكرية الجنوبية، بعد أدائهم مهامهم بمرافقة وحماية شحنات المساعدات الإنسانية في سوريا.
وكان الرئيس بوتين اتخذ، في مارس/آذار 2016، قرارا بسحب معظم المجموعات الروسية التابعة للقوات الفضائية الجوية لنجاحهم في تنفيذ المهام، وفي الوقت نفسه، لم تتخل روسيا عن التزاماتها بتزويد الحكومة السورية بالأسلحة والمعدات العسكرية وتدريب الأخصائيين العسكريين.
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