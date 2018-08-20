الدفاع الروسية تبلغ الملحقين العسكريين لدول أجنبية ببدء أعمال تفتيش مفاجئة للقوات

Russian Defence Ministry Press Service بوتين يوجه ببدء اختبارات مفاجئة لجاهزية القوات الروسية القتالية

وجاء في بيان الوزارة: "تم بشكل مفصل شرح المهام التي ينبغي تنفيذها خلال أعمال الاختبار المفاجئة، وكذلك تحديد القوات والوسائل التي ستشارك فيها، ومن أجل تعزيز الثقة، تم بشكل إضافي إبلاغ الدول الأعضاء في وثيقة فيينا لعام 2011 بشكل إضافة بذلك عبر قنوات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عن بدء اختبارات مفاجئة وواسعة النطاق للجاهزية القتالية للوحدات والتشكيلات التابعة للمنطقة العسكرية المركزية وللمنطقة العسكرية الشرقية ولقوات الإنزال الجوي ولسلاح الطيران الإستراتيجي (بعيد المدى) ولسلاح طيران النقل العسكري وذلك بإيعاز من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقال شويغو: "اليوم ابتداء من الساعة 5:00 بتوقيت موسكو، بموجب قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية ووفقا للخطة، بدأت أجهزة القيادة العسكرية والوحدات والتشكيلات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية والمنطقة العسكرية المركزية وقوات الإنزال الجوي وسلاح الطيران الاستراتيجي (بعيد المدى) وسلاح طيران النقل العسكري بتنفيذ الإجراءات المطلوبة لرفع حالة استعدادها إلى أعلى درجات الاستعداد.