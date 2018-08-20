"كلاشينكوف" تكشف عن بندقية آلية جديدة خلال منتدى "أرميا 2018"

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy كلاشينكوف "إيه كيه 103"... بندقية روسية بقدرات خارقة

موسكو — سبوتنيك . أعلنت شركة "كلاشينكوف" الروسية عن اكتمال تطوير بندقية آلية جديدة طراز "ا ك —308" عيار 7.62 ملم، وأنه سيتم عرض نموذج اختباري لها خلال منتدى "أرميا 2018".

وجاء في بيان الشركة: "الشركة عرضت نموذجا اختباريا جديدا — بندقية كلاشينكوف الآلية ا- ك 208، خلال منتدى "أرميا —2018"، السلاح طور على أساس البندقية الالية ا- ك 103 لذخيرة 7.62x51 مع عناصر ومكونات البندقية اك-12، وفي الوقت الجاري يتم التحضير للاختبار الأولي للسلاح".

وتمتلك روسيا تاريخا طويلا في صناعة المعدات العسكرية وخاصة الأسلحة الهجومية التي تعد الكلاشينكوف أشهرها.

وأنتجت روسيا عدة نسخ بمواصفات متفاوتة من بندقية الكلاشينكوف التي تحرص كبرى الجيوش على تسليح مقاتليها بها.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني دميتري شوغاييف أن ممثلين عن دول حلف الناتو، بينهم ألمانيا وإسبانيا، يعتزمون حضور منتدى "أرميا-2018" الدولي.

وقال شوغاييف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن "ألمانيا وإسبانيا ضمن (أعضاء الناتو)، الذين أرسلوا ممثلين عنهم للمشاركة على المستوى المصرح لهم بالمشاركة به، رغم أنهم قد يريدون صيغة أوسع".

وأضاف شوغاييف "بالنسبة للوفود الأجنبية، فقد تم تأكيد مشاركة ممثلين عسكريين وملحقات عسكرية من 96 دولة، بينهم وزراء دفاع 20 دولة، و20 دولة أخرى ممثلة من خلال نواب وزراء الدفاع ورؤساء الأركان".

وأوضح مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، أنه "من المقرر أن يستضيف منتدى "الجيش-2018"، 8 معارض وطنية من أرمينيا وبيلاروس، والصين والهند وكازاخستان وباكستان وسلوفاكيا وتركيا".

وسيعقد المنتدى العسكري التقني في الفترة من 21 إلى 26آب/ أغسطس في منطقة كوبينكا بالقرب من موسكو.