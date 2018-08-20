ظهور مؤشرات على تعامل "مهين وقاس" مع الروسية المحتجزة في أمريكا

موسكو — سبوتنيك. وجاء البيان المنشور على موقع المفوضية: "في هذه الإجراءات، بما في ذلك السجن الانفرادي، هناك علامات على معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة من قبل حكومة الولايات المتحدة في انتهاك للقانون الدولي".
يذكر أن وزارة العدل الأمريكية أعلنت في نهاية الشهر الماضي، بأنه تم إلقاء القبض على المواطنة الروسية، ماريا بوتينا، بتهمة التجسس لصالح روسيا.
وكما جرت العادة بالنسبة لقضايا التجسس، تم توجيه الاتهام استناداً إلى مادة القانون الأمريكي التي تنص على مؤامرة العمل لمصلحة حكومة أجنبية دون التسجيل لدى وزارة العدل. هذا ويعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن لمدة 5 أعوام.
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