ظهور مؤشرات على تعامل "مهين وقاس" مع الروسية المحتجزة في أمريكا

أعلنت المفوضة باسم حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا ماسكالكوفا، أن هناك علامات على أن المحتجزة الروسية في السجن الأمريكي، ماريا بوتينا، تعامل بقسوة ولا إنسانية.

موسكو — سبوتنيك. وجاء البيان المنشور على موقع المفوضية: "في هذه الإجراءات، بما في ذلك السجن الانفرادي، هناك علامات على معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة من قبل حكومة الولايات المتحدة في انتهاك للقانون الدولي".

Facebook / Maria Butina وفد من السفارة الروسية في واشنطن يزور ماريا بوتينا في سجنها الجديد

واعتقلت المواطنة الروسية ماريا بوتينا (29 عاما) في واشنطن يوم 15 تموز/ يوليو الماضي. وتتهمها السلطات الأمريكية بالتجسس والعمل لصالح روسيا دون التسجيل لدى وزارة العدل كعميل أجنبي.

يذكر أن وزارة العدل الأمريكية أعلنت في نهاية الشهر الماضي، بأنه تم إلقاء القبض على المواطنة الروسية، ماريا بوتينا، بتهمة التجسس لصالح روسيا.

وكما جرت العادة بالنسبة لقضايا التجسس، تم توجيه الاتهام استناداً إلى مادة القانون الأمريكي التي تنص على مؤامرة العمل لمصلحة حكومة أجنبية دون التسجيل لدى وزارة العدل. هذا ويعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن لمدة 5 أعوام.