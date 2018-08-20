وزير الدفاع: روسيا مستعدة لمشاطرة مصر تجربتها في سوريا

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن روسيا مستعدة لمشاطرة القوات المسلحة المصرية تجربة القوات المسلحة الروسية التي كسبتها في سوريا بمجال مكافحة الإرهاب.

© Sputnik . Vadim Savitskii وصول أحدث مدرعة صينية إلى روسيا

وقال شويغو في اجتماع اللجنة الروسية — المصرية المشتركة للتعاون العسكري الفني: "كما تبين تجربة أعمال قواتنا الجوية- الفضائية في سوريا ، من الضروري توفير تدريب خاص للقوات، وتجهيزها جيدا فضلا عن استخدام أحدث أساليب القتال المسلح".

وأضاف شويغو "نحن على استعداد لمشاطرة هذه التجربة مع القوات المسلحة المصرية".

وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أن روسيا تؤيد جهود القيادة المصرية في مكافحة الإرهاب الدولي وتطبيع الوضع في شبه جزيرة سيناء.