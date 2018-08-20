شويغو يؤكد ضرورة تطوير العلاقات العسكرية مع مصر

أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، على ضرورة تطوير التعاون العسكري والعسكري- التقني مع مصر لتعزيز القدرات القتالية لجيشي الدولتين.

© Sputnik . Evgeny Biyatov وزير الدفاع: روسيا مستعدة لمشاطرة مصر تجربتها في سوريا

موسكو — سبوتنيك . أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، أن روسيا تعتقد أنه من الضروري تطوير التعاون العسكري والعسكري- التقني مع مصر لتعزيز القدرات القتالية لجيشي الدولتين.

وقال الوزير الروسي خلال اجتماع اللجنة الثنائية للتعاون العسكري التقني: "نعتقد أنه في الوضع الحالي، يقع على عاتق القوات المسلحة ووكالات إنفاذ القانون أحد الأدوار القيادية في مكافحة التهديد الإرهابي. ولتعزيز قدراتهم القتالية، فإنهم يعتزمون تطوير نشاط التعاون العسكري والعسكري- التقني الروسي المصري".