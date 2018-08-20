"كلاشينكوف" تطور عربة هجينة مزودة بمحرك كهربائي

أعلنت شركة "كلاشينكوف" الروسية، اليوم الإثنين، عن تصميم عربة هجينة من نوع "باغي" طراز "أو -في-2 " بمحرك كهربائي يوصل سرعتها إلى 100 كم في الساعة.

موسكو — سبوتنيك. وأكد ممثل الشركة لوكالة "سبوتنيك" بأنه: "تم تطوير العربة لصالح وزارة الدفاع الروسية، وتصل سرعتها لـ 100 كم في الساعة، وبإمكانها نقل حتى 4 أشخاص بمن فيهم السائق".

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy كلاشينكوف "إيه كيه 103"... بندقية روسية بقدرات خارقة

ووفقا لبيانات الشركة، تبلغ قدرة محرك الدفع الخلفي 42 كيلوواط، وقدرة المحرك الكهربائي ذو الجر الأمامي 55 كيلوواط. كما أن لديها نظام تحميل هيدروليكي ونظام فرامل هيدروليكي مزدوج.

من جهة ثانية أعلنت شركة كلاشينكوف عن إنتاج بندقية آلية جديدة طراز "ا ك —308" وسيتم عرض نموذجها التجريبي خلال منتدى "أرميا 2018".

وجاء في بيان الشركة: "الشركة عرضت نموذجا اختباريا جديدا — بندقية كلاشينكوف الآلية ا- ك 208، خلال منتدى "أرميا —2018"، السلاح طور على أساس البندقية الآلية ا- ك 103 لذخيرة 7.62x51 مع عناصر ومكونات البندقية اك-12، وفي الوقت الجاري يتم التحضير للاختبار الأولي للسلاح".