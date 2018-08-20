"كلاشينكوف" تطور عربة هجينة مزودة بمحرك كهربائي

موسكو — سبوتنيك. وأكد ممثل الشركة لوكالة "سبوتنيك" بأنه: "تم تطوير العربة لصالح وزارة الدفاع الروسية، وتصل سرعتها لـ 100 كم في الساعة، وبإمكانها نقل حتى 4 أشخاص بمن فيهم السائق".
من جهة ثانية أعلنت شركة كلاشينكوف عن إنتاج بندقية آلية جديدة طراز "ا ك —308" وسيتم عرض نموذجها التجريبي خلال منتدى "أرميا 2018".
وجاء في بيان الشركة: "الشركة عرضت نموذجا اختباريا جديدا — بندقية كلاشينكوف الآلية ا- ك 208، خلال منتدى "أرميا —2018"، السلاح طور على أساس البندقية الآلية ا- ك 103 لذخيرة 7.62x51 مع عناصر ومكونات البندقية اك-12، وفي الوقت الجاري يتم التحضير للاختبار الأولي للسلاح".
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