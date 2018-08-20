تمديد اتفاقية حماية البيانات السرية بين روسيا وإيران لمدة 5 سنوات

اتفقت الحكومتان الروسية والإيرانية، اليوم الإثنين، على تمديد اتفاقية الحماية المتبادلة للمعلومات السرية، لمدة 5 سنوات أخرى، اعتبارا من 1 سبتمبر/ أيلول المقبل.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في نص الوثيقة، التي نشرت على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية: ""أبرمت هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات ويمكن تمديدها كل فترة لخمس سنوات لاحقة بالاتفاق بين الطرفين وبإخطار كل منهما للآخر عن طريق القنوات الدبلوماسية، قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء المدة الحالية لهذه الاتفاقية".

ويذكر أنه تم توقيع هذه الاتفاقية في طهران يوم 6 فبراير/ شباط 2008.

وكانت الخارجية الروسية أفادت في وقت سابق من هذا الشهر أن نائبي وزيري الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف، والإيراني غلام رضا دهقاني، بحثا التعاون بين البلدين في مجال تبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب.

وجاء في بيان للخارجية الروسية، يوم الخميس 9 أغسطس/ آب: "خلال المشاورات، التي جرت بين الجانبين يوم الخميس في موسكو، بحث الجانبان آفاق التعاون وتبادلا الآراء في مجال مكافحة الإرهاب في صيغة ثنائية وفي المنصات الدولية الرئيسية، ولا سيما في الأمم المتحدة".

وأكد الجانبان ضرورة تفعيل التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة "الإرهاب الأجنبي والمسلحين" واعتراض التمويلات المالية والأيديولوجية للمنظمات الإرهابية.

جدير بالذكر أن ممثلي موسكو وطهران بحثوا القضايا الراهنة في جدول الأعمال الدولي لمكافحة الإرهاب، وتبادلا تقييمات لحالة التهديدات الإرهابية في الشرق الأوسط وأفغانستان وتبادلوا خبراتهم الوطنية في مكافحة الإرهاب.