"التمساح" يحارب على أفضل نحو في سوريا

يحتوي معرض الأسلحة المقام في إطار فعاليات مؤتمر "الجيش - 2018" في ريف العاصمة الروسية موسكو على مروحية "مي-35إم".

وخصصت هذه المروحية المعروفة باسم "التمساح" لمكافحة آليات العدو المدرعة وإنزال القوات الصديقة وتوفير الدعم الناري لها وإجلاء الجرحى ونقل الحمولات.

© Photo / جريدة الوطن - Al Watan newspaper شاهد: عمليات الجيش السوري على طريق تدمر دير الزور بمساندة مروحيات "مي-35"

وتستطيع المروحية أن تحمل 8 جنود أو 1500 كيلوغرام من الحمولات أو الذخائر بالإضافة إلى 2400 كيلوغرام في الحاويات الخارجية.

وتستطيع مروحية "مي-35إم" أن تؤدي مهامها القتالية في أي وقت من النهار والليل في مختلف المناطق بما فيها المناطق الجبلية ومناطق المناخ الحار.

أما عن تسليحها فهي تحمل مدفع "غي شي-23إل" الثنائي الماسورة عيار 23 ملم. كما يمكنها حمل أسلحة مختلفة حسب نوع المهمة كالآتي: صواريخ "شتورم-في" أو "أتاكا-إم" لمكافحة الدبابات، وصواريخ غير موجهة عيار 122 ملم أو 80 ملم، والمزيد من مدافع "غي شي-23إل" في الحاويات الخارجية.

يذكر أن مروحيات "مي-35إم" استخدمت في مكافحة الإرهاب في سوريا حيث ظهرت بأفضل مظهر.

كما شاركت مروحيات "مي-35إم" في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق.

وتنطلق فعاليات مؤتمر "أرْمِيا (الجيش) — 2018" في بلدة كوبينكا في ريف موسكو في 21 أغسطس/آب 2018 وتستمر حتى 26 أغسطس.