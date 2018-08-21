تهنئة بوتين لمسلمي روسيا بعيد الأضحى المبارك

موسكو — سبوتنيك. ونقل المكتب الصحفي للكرملين عن الرئيس بوتين قوله: "من المهم أنه حتى اليوم، القيم الحقيقية للإسلام مستمرة لتكون بمثابة الأساس للحياة الروحية للمسلمين في روسيا، تساهم في توحيد الناس، مواصلة تقاليد حسن الجوار بين ممثلي مختلف الشعوب، والأديان والثقافات، التي لديها جذور تاريخية عميقة في بلدنا".

ويحتفل المسلمون في روسيا والعالم بعيد الأضحى المبارك، بعد انتهاء وقفة يوم عرفة، الذي يقف فيه الحجاج لتأدية أهم مناسك الحج.

ويؤدي نحو مليوني شخص ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفة، وسط إجراءات متابعة من وزارتي الصحة والحج السعوديتين.