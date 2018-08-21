نسخة سورية لـ"ترميناتور" تظهر في معرض أسلحة

في معرض "أرْمِيا 2018" يتم عرض آلية قتالية مدرعة فريدة من نوعها.

وصممت هذه الآلية المسماة بـ"ترميناتور" وهي من إنتاج مصنع "أورال فاغون زافود" أهم مصنع روسي لإنتاج العربات المدرعة والدبابات، لمساندة الدبابات في ميدان القتال.

© Sputnik . Morad Saeed دبابات "ترميناتور" السورية تحقق نجاحا

وتتمتع هذه الآلية بقدرات قتالية هائلة توفرها صواريخ "أتاكا" (أو "شتورم") ومدفعان آليان عيار 30 ملم ومدفع رشاش وقاذفا رمّانات عيار 30 ملم. وتتحكم آلية "ترميناتور" في أسلحتها بواسطة أجهزة التنشين الحديثة.

وتتمتع هذه الآلية بقدرة حركية كبيرة، ويقودها طاقم مكوّن من 5 أفراد.

ولا يوجد مثيل للترميناتور الروسية في العالم.

وذكرت وكالة أنباء روسية أن آلية "ترميناتور" وصلت إلى ريف موسكو لتظهر في معرض الأسلحة المقام في إطار فعاليات مؤتمر "أرميا (الجيش) 2018"، قادمة من سوريا.

وانطلق فعاليات مؤتمر "أرْمِيا 2018" في بلدة كوبينكا في ريف موسكو في 21 أغسطس/آب 2018 وتستمر حتى 26 أغسطس.