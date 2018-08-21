روسيا... ظهور "هول" جديد يرعب مروحيات "أباتشي" و"كوبرا"

اعتبر ظهور ما يسمى بـ"تونغوسكا" في روسيا بمثابة الاختراق في توفير الحماية للقوات المسلحة من وسائل الهجوم الجوي.

يُذكر أنه بعد دخول أعداد كبيرة من المروحيات الخدمة في جيوش العالم واجهت هذه الجيوش مسألة كيف تكافح المروحيات.

© Photo / Russian Defense Ministry تزويد قاعدة حميميم في سوريا بأنظمة قادرة على مكافحة طائرات درون

وأوجدت روسيا حلاً لهذه المسألة ممثلا بآلية "تونغوسكا" التي تعتبر أفضل وسيلة دفاع ضد الطائرات في العالم لقدرتها على ضرب الأهداف المطلوب تدميرها بنوعين من المقذوفات: القذائف الصاروخية والقذائف المدفعية.

ويمكن لـ"تونغوسكا" أن تدافع عن القوات المهاجمة والمدافعة، متواجدة في الخط الأمامي خلف الدبابات ومركبات المشاة المدرعة.

وتعد "تونغوسكا" من أرقى الآليات العسكرية لأنها في تطور مستمر. وأثمرت العملية التطويرية الهادفة إلى زيادة إمكانيات "تونغوسكا" لاكتشاف وتعقُّب الطائرات والمروحيات المعادية في أي وقت من النهار والليل حتى في الظروف الجوية الرديئة، أثمرت أخيرا نسخة جديدة لآلية "تونغوسكا" هي "تونغوسكا إم1".

وتتسلح آلية "تونغوسكا إم1" بـ8 صواريخ و1904 قذائف عيار 30 ملم.

وتستطيع "تونغوسكا إم1" أن تصيب الأهداف بصواريخها على مسافة تتراوح بين 200 و10000 متر وعلى ارتفاع يتراوح بين 15 و3500 متر. وعندما يكون الهدف موجودا على مسافة قريبة لا تتجاوز 4000 متر تهاجمه "تونغوسكا" بواسطة المدفعين الآليين ثنائيي الماسورة اللذين يستطيع كل منهما أن يطلق 5000 قذيفة في الدقيقة ويصيب الأهداف على مسافة تتراوح بين 200 و4000 متر وعلى ارتفاع يتراوح بين الصفر و3000 متر.

وتكتشف "تونغوسكا إم1" الطائرات المعادية على مسافة 18 كيلومترا.

وتستطيع آلية "تونغوسكا إم1" البالغ وزنها 34 طنّاً أن تسير بسرعة 70 كيلومترا في الساعة على الطريق المعبد وبسرعة 40 كيلومترا في الساعة على الطريق الترابي. ويقودها طاقم مكون من 4 أشخاص.

ويرى خبراء عسكريون أن "تونغوسكا" كانت ولا تزال وستظل هولاً مرعباً لمروحيات "أباتشي" و"كوبرا".