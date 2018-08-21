روسيا: اليوان والدرهم والروبل في التعاملات مع شركاء التعاون العسكري

أكدت شركة "روس أوبورون إكسبورت" أن روسيا تعتزم الانتقال إلى الحسابات بالعملات الوطنية مع شركاءها في التعاون العسكري التقني، بما فيه اليوان والدرهم والروبل.

© Sputnik . زيادة عدد الدول التي تعتزم التخلي عن الدولار

كوبينكا — سبوتنيك . أعلن رئيس شركة "روس أوبورون إكسبورت" الحكومية، ألكسندر ميخييف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تعتزم الانتقال إلى الحسابات بالعملات الوطنية مع شركاءها في التعاون العسكري التقني، بما فيه اليوان والدرهم والروبل.

وقال ميخييف للصحفيين: "لقد بحثنا مخططات عمل مختلفة في ظروف العقوبات وانعدام إمكانية المحاسبة بالدولار الأمريكي… ننظر في إمكانية معاملات المقايضة، الحسابات بالعملات الوطنية مع الشركاء: الروبية الهندية، اليوان، الدرهم، وكذلك الروبل".