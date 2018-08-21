روسيا تطور طائرة تقلع وتهبط بشكل عامودي

أعلن مساعد رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الدفاع الروسية بدأت بتطوير طائرة جديدة قادرة على الهبوط والإقلاع عموديا، لاستخدامها على حاملات الطائرات، وسيتم الانتهاء من العمل فيها من 7 إلى 10 أعوام.

كوبينكا (ضواحي موسكو) — سبوتنيك. وقال مساعد رئيس الوزراء الروسي للصحفيين، خلال افتتاح المنتدى العسكري التقني "أرميا- 2018": "هذا العمل يدخل ضمن برنامج تسلح الدولة، ويتم إجراءها بناء على تعليمات من القائد الأعلى للقوات المسلحة، نحن نعمل الآن على النموذج الأولي، بالطبع هذا هو المستقبل، بالنسبة لجميع أنواع حاملات الطائرات، سيلزم أسطول جديد من الطائرات. ولهذا الغرض، يتم استخدام تقنيات مختلفة تجعل من الممكن توفير إقلاع وهبوط أقصر، أو مجرد إقلاع عامودي. ويجرى العمل في وزارة الدفاع منذ العام الماضي من الناحية النظرية".

© Sputnik . Ramil Sitdikov افتتاح المنتدى العسكري التقني "أرميا-2018"... المدفعية تحلق وتطفو (فيديو)

وأشار بوريسوف إلى أنه يتم تحديد توقيت إنشاء طائرة جديدة من خلال الدورة التكنولوجية لمثل هذه الأعمال، مضيفا "وكقاعد عامة، هي [الفترة المحدد] 7-10 سنوات، لكي يتم تصنيعها".

يذكر أن المجمع العسكري التقني كان قد قام إبان الاتحاد السوفيتي السابق، بالإنتاج التسلسلي لطائرات ذات إقلاع وهبوط عموديين. وبلغ عدد الطائرات من طراز "ياك-38" الذي تم إنتاجها أكثر من 230 طائرة. ثم كان من المخطط أن تحل طائرات "ياك-141" الجديدة محل طائرات "ياك — 38". إلا أنه جرى التخلي عن هذا المشروع في عام 2004 ، بسبب أن حاملات الطائرات "كييف" و"مينسك" و"نوفوروسيسك" وباكو" (مشروع 1143) تم بيعها إلى الخارج.

وافتتح اليوم الثلاثاء 21 أغسطس/ أب منتدى "آرميا-2018"، وسيعرض في مساحة 120 ألف متر مربع أكثر من 100 وحدة من المعدات العسكرية الجديدة.

وسيستمر المعرض حتى يوم الأحد وسيعرض في اليوم الأول الكثير من المعدات الجديدة.