ولاية ألاسكا الأمريكية تتطلع لتطوير العلاقات مع روسيا

أفادت السفارة الروسية في واشنطن أن سلطات ولاية آلاسكا ترغب في تطوير العلاقات مع روسيا الاتحادية. ويعود ذلك إلى تكبد الولاية خسائر نتيجة للعقوبات التي قد فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على روسيا والإجراءات الجوابية الروسية المتمثلة في تقييد صادرات الولاية من السلع الزراعية والمأكولات البحرية.

© REUTERS / Joshua Roberts ترامب على استعداد لرفع العقوبات عن روسيا ولكن بشرط

واشنطن- سبوتنيك . وقالت السفارة الروسية: "لدى سلطات الولاية توجه إيجابي جدا لتطوير التعاون مع روسيا. بل من حيث المبدأ، هذا نهجهم التقليدي. في كثير من الحالات يقيمون سلبا سياسة العقوبات تلك التي تعلنها وتنتهجها الإدارة الأمريكية على المستوى المركزي. لأن علاقات قوية وذات جذور تاريخية عميقة تربط آلاسكا بروسيا". مشيرة على سبيل المثال إلى التعاون بين روسيا وآلاسكا في مجال صيد السمك حيث كان التعاون في هذا المجال يتميز بمعدل تطور نشيط قبل عام 2014 أي حتى فرض العقوبات الأمريكية على روسيا والإجراءات الروسية الجوابية بتقييد حجم الصادرات القادمة من الولاية إلى روسيا.

يذكر أن الوضع الاقتصادي لولاية آلاسكا يزداد سوءا بعد شن الولايات المتحدة حربا تجارية ضد الصين التي تعتبر اليوم أكبر سوق عالمي لتوريد المأكولات البحرية من آلاسكا. وتقوم الولاية بتوريد الجزء الأكبر من إنتاجها من المأكولات البحرية إلى الصين للمعالجة وثم عودتها إلى السوق الأمريكية إلا أنها تخضع للرسوم التي قد فرضتها السلطات الأميركية ذاتها. وهذا ما يثير قلق سكان آلاسكا الشديد.