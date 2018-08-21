عقد صعود إماراتي إلى محطة الفضاء قد يتم توقيعه في "آرميا-2018"

أعلن المدير التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية، أنه قد يتم توقيع عقد إطلاق مواطن إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية على متن المركبة الروسية "سويوز" خلال منتدى "آرميا-2018".

© Sputnik . Alexey Filippov اقتراب الفحوصات الطبية لاختيار أول رائد فضاء إماراتي

كوبينكا — سبوتنيك . أعلن المدير التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية " روس كوسموس "، سيرغي كريكاليف، اليوم الثلاثاء، أنه قد يتم توقيع عقد إطلاق مواطن إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية على متن المركبة الروسية "سويوز" خلال منتدى "آرميا-2018".

وقال كريكاليف لوكالة "سبوتنيك": "نحن جاهزون. من المحتمل أن نوقعه خلال المنتدى. سيبدؤون التدريب في أقرب وقت، لأن الانتقاء الطبي تم عمليا".

وصرحت وكالة الفضاء الروسية، يوم الأربعاء 20 حزيران/ يونيو، بأن روسيا وقعت اتفاقية مبدئية لإرسال أول رائد فضاء إماراتي إلى المحطة الفضائية الدولية، ومن المقرر أن تكون الرحلة في نيسان/ أبريل 2019.

وجاء في البيان أن "المدير التنفيذي لبرامج الفضاء في وكالة الفضاء الروسية سيرغي كريكاليف ومدير مركز الفضاء محمد بن راشد والدكتور يوسف حمد الشيبين، قد وقعوا اتفاقية لتنفيذ خدمات إرسال رائد فضاء واحد إلى المحطة الفضائية الدولية ".