الكرملين يعلق على تصريحات ترامب حول التعاون مع روسيا

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو ترحب بتصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب حول استعداده للتعاون مع روسيا، لكنها قد ترحب أكثر بالإجراءات الملموسة.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف معلقا على تصريحات ترامب حول استعداد الولايات المتحدة لرفع العقوبات ضد روسيا، في حال اتخذت روسيا خطوات للعمل المشترك مع الولايات المتحدة في القضايا مثل سوريا وأوكرانيا: "نحن نسمع الكثير من التصريحات المختلفة…نحن، طبعا، نرحب بالتصريحات التي تؤكد الاستعداد للتعاون. لكننا نرحب أكثر بالإجراءات الملموسة".

© REUTERS / Joshua Roberts ترامب على استعداد لرفع العقوبات عن روسيا ولكن بشرط

وأضاف بيسكوف: "ما يتعلق بالقضايا السورية، لا توجد دولة في العالم كروسيا تسهم في التسوية السياسية الدبلوماسية للوضع في سوريا، تطبيع الحياة وخلق ظروف لعودة اللاجئين".

وأعرب بيسكوف، عن رؤية موسكو لأن وضع الأزمة الأوكرانية قد تجمد إلى حد بعيد، نظرا لأن كييف لا ترغب بتسوية الأوضاع في دونباس.

وقال بيسكوف للصحفيين: "فيما يخص أوكرانيا، فإن الوضع هناك متجمد للغاية. نحن نرى عدم رغبة مطلق من سلطات كييف بفعل أي شيء في إطار التسوية…".