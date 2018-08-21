روسيا تضرب أمريكا بـ"سلاح بسيط"

يرى خبراء أن أسلحة عالية التقنية مثل المقاتلة الأمريكية "إف-35" قد تكون غير مُجدية خلال الحرب.

ووجه خبير عسكري روسي انتقادات لاذعة إلى مقاتلة "إف-35" واصفا إياها بأنها "مفرطة في التقنية".

© Sputnik . Mikhail Mokrushin صاروخ إس-400 يدمر طائرة إف-35 بلا رحمة في تركيا

وأوضح الخبير دميتري دروزديكو في حوار مع "سبوتنيك" أن "حرب الرادارات" وهي حرب تحاول فيها مقاتلة اكتشاف مقاتلة أخرى من بعيد، لن تدوم أكثر من يوم، ثم يحارب الطيارون في الأيام التالية بأسلوب مألوف اتبعوه خلال الحروب الماضية التي لم يستخدم فيها سلاح عالي التقنية والتي أثبتت أن السلاح القاهر هو سلاح يقدر على تحمل أقسى الظروف الممكن مواجهتها في ساحة المعركة ويتميز بقابلية البقاء في ميدان القتال وببساطة تشغيله.

أما السلاح عالي التقنية فلا يفيد إلا مَن تعلم استخدامه ويلم به، وقد لا يجدي خلال الحرب الكبيرة.

وقالت مجلة "ذي ناشيونال إنترست" العسكرية الأمريكية إنها تجد هذه الحجج مقنعة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة اعتبرت في خمسينات القرن الـ20 أن المعركة بين الطائرات المتباعدة هي سمة حروب المستقبل، ولكن الحرب في سماء فيتنام الشمالية أظهرت أن العكس هو الصحيح حيث دارت المعارك الجوية بين الطائرات المتقاربة.

وربما لهذا السبب تفضل القوات الجوية الروسية التعامل مع طائرات "بسيطة" مشتقة من مقاتلة "سو-27".