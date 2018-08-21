موسكو تنفي تصريحات السفير الأفغاني حول نيتها استخدام طالبان ضد "داعش" في أفغانستان

وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أنه لا يستطيع تخيل، حتى على المستوى النظري كيف يمكن استخدام حركة "طالبان" في محاربة تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدد من الدول).
وقال لافروف: "أنا لا أستطيع التخيل حتى نظريا كيف يمكن لروسيا استخدام "طالبان" في محاربة "داعش"".
ووفقا للافرف فإن بلاده تحارب هذا التنظيم بكل الوسائل المتوفرة. وقال في هذا الصدد: "ندعم الجمهورية العربية السورية في هذا الصراع، نساهم في تسليح الجيش العراقي لذات الهدف، بالطبع نريد أن يتخلص الشعب الأفغاني من "الدواعش"".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)