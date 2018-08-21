موسكو تنفي تصريحات السفير الأفغاني حول نيتها استخدام طالبان ضد "داعش" في أفغانستان

نفت وزارة الخارجية الروسية تصريحات السفير الأفغاني في موسكو حول أن روسيا تريد استخدام "طالبان" ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، في أفغانستان.

© AP Photo / Massoud Hossaini حركة "طالبان" توافق على المشاركة في لقاء موسكو بشأن أفغانستان

موسكو — سبوتنيك. وقالت الخارجية الروسية : موسكو تأسف على أن السفير الأفغاني بدلا عن تعزيز التعاون مع روسيا يتخذ خطوات تؤدي لنتائج معاكسة.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أنه لا يستطيع تخيل، حتى على المستوى النظري كيف يمكن استخدام حركة "طالبان" في محاربة تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدد من الدول).

وقال لافروف: "أنا لا أستطيع التخيل حتى نظريا كيف يمكن لروسيا استخدام "طالبان" في محاربة "داعش"".

ووفقا للافرف فإن بلاده تحارب هذا التنظيم بكل الوسائل المتوفرة. وقال في هذا الصدد: "ندعم الجمهورية العربية السورية في هذا الصراع، نساهم في تسليح الجيش العراقي لذات الهدف، بالطبع نريد أن يتخلص الشعب الأفغاني من "الدواعش"".