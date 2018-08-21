موسكو تدعو 12 دولة بينها الولايات المتحدة للمشاركة في لقاء حول أفغانستان

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه تمت دعوة 12 دولة بما فيها الولايات المتحدة للمشاركة في اللقاء حول أفغانستان في العاصمة موسكو يوم 4 أيلول/ سبتمبر.

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موسكو — سبوتنيك . أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه تم دعوة 12 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة للمشاركة في المشاورات حول أفغانستان المزمع عقدها في موسكو يوم 4 أيلول/ سبتمبر.

وجاء في بيان وزارة الخارجية:

"لقاء موسكو الحالي سيكون الثاني بهذه الصيغة، وعلى عكس اللقاءات السابقة، سيعقد برئاسة مشتركة روسية — أفغانية، وكما كان الحال في اللقاء الأول، تم توجيه دعوة لـ 12 دولة بما فيها الولايات المتحدة".