زاخاروفا: تصريحات الخارجية الأمريكية حول الدور الروسي في سوريا غريبة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن تصريحات الخارجية الأمريكية، حول عدم استعداد روسيا لتنفيذ التزاماتها في سوريا غريبة، مؤكدة ان روسيا تواصل العمل لتحقيق التسوية السورية.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy روسيا تأسف لرفض واشنطن المشاركة في لقاء سوتشي حول سوريا

موسكو — سبوتنيك . أعلنت المتحدثة الصحفية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات نائب وزير الخارجية الأمريكي، حول عدم استعداد روسيا لتنفيذ التزاماتها في سوريا غريبة، مؤكدة أن روسيا تواصل العمل لتحقيق التسوية السورية.

وجاء في بيان نشر على موقع الخارجية في حديث حول تصريحات نائب وزير الخارجية الأمريكي بشأن شكوكه من استعداد روسيا لتنفيذ التزاماتها في سوريا: "بالنسبة لنا هذه التصريحات تبدو غريبة، لأنه بمبادرة روسيا بالذات عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي واتخذ قرارا حول تشكيل لجنة دستورية للعمل في جنيف..".

وتابعت: "لا توجد لدينا أجندة مخفية في سوريا ولن تكون، نعتزم مواصلة العمل الدؤوب المتعدد الاتجاهات على أساس قانوني دولي من أجل تسوية الأزمة السورية… ننتظر من جميع الشركاء الدوليين، بمن فيهم الولايات المتحدة، التصرف بشكل مماثل وعدم النظر للوضع في سوريا من خلال منظور مواقفهم الجيوسياسية".