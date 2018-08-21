أمريكا تدرج شركات وسفن روسية على قائمة العقوبات الخاصة بكوريا الشمالية

أعلنت وزارة المالية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أدرجت شركتين روسيتين وست سفن على قائمة العقوبات الخاصة بكوريا الشمالية.

موسكو — سبوتنيك. وشملت القائمة شركة النقل "جود زون" من فلاديفوستوك، و"فيلا مارين" التجارية من سان بطرسبورغ. كما شملت القائمة سفن "بيلا"، و"بوغاتير"، و"نيبتون"، و"بارتيزان" و"باتريوت" و"سيفاستوبول"، حيث أنها جميعا تبحر تحت العلم الروسي.

© REUTERS / Joshua Roberts ترامب على استعداد لرفع العقوبات عن روسيا ولكن بشرط

كما أعلنت الوزارة، أن الولايات المتحدة أدرجت اثنين من مواطني روسيا ، وشركتين — روسية وسلوفاكية على قائمة العقوبات.

وشملت قائمة العقوبات كل من أنطون ناغيبين مواليد عام 1985، ومارينا تسارييفا، مواليد عام 1973، وهما موظفان في شركة "دايف تيخنو سيرفيس" المدرجة في قائمة العقوبات، لقيامهما بمساعدة الشركة بالالتفاف على العقوبات الأمريكية التي فرضت عليها للاشتباه بتعاونها مع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، حسب الزعم الأمريكي.

وكذلك شملت القائمة أيضا شركة "فيلا مارين أل تي دي" من سان بطرسبورغ، والشركة السلوفاكية "لاسنو أس أر أو" اللتين قدمتا الدعم المالي والتكنولوجي لـ"دايف تيخنو سيرفيس".

ويذكر أن كوريا الشمالية أعلنت يوم 3 أيلول/ سبتمبر الماضي، أنها قامت بتجربة ناجحة لرأس مدمرة هيدروجينية، هي السادسة من نوعها، مخصصة لاستخدامها في الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وسبق ذلك بأسبوع واحد إطلاق صاروخ باليستي حلق فوق أراضي اليابان.

وردا على ذلك، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، تحد بدرجة كبيرة من قدرات بيونغ يانغ في مجال التصدير والاستيراد. وينص قرار المجلس رقم 2375 على فرض نظام عقوبات هي الأكثر شدة من قبل المجتمع الدولي في القرن الحادي والعشرين.