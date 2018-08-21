موسكو: تطوير التعاون مع إيران لمحاربة الإرهاب الدولي

© Sputnik . Vitaliy Belousov روسيا تعتزم توقيع اتفاقات حكومية مشتركة حول التعاون العسكري خلال منتدى "أرميا 2018"

كوبينكا — سبوتنيك . أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تعتزم تطوير التعاون مع إيران في المجالات العسكرية والعسكرية التقنية، وستواصل التعاون لمواجهة الإرهاب الدولي.

وقال فومين خلال المباحثات مع النائب الأول لوزير الدفاع واللوجستيات للقوات المسلحة لجمهورية إيران: "نحن راضون عن مستوى ونطاق تعاوننا على الصعيد العسكري والعسكري- التقني، وأنا على ثقة من أننا سنواصل تطوير هذا الاتجاه مع مراعاة الالتزامات الدولية القائمة".

وأضاف نائب وزير الدفاع الروسي: "نحن نقدم معكم الدعم في بعض المناطق للمعركة العادلة ضد الإرهاب، والتي هي بالطبع صحيحة ونزيهة. العالم هش للغاية. ومكافحة الإرهاب واحدة من أهم مجالات تعاوننا. التقليل من هذا التهديد لا يجوز، يجب علينا معكم تعزيز علاقاتنا، والجهود في مكافحة هذا الشر".