زوجة الطيار الروسي المسجون في أمريكا تزوره لأول مرة منذ 7 أعوام

أعلن المتحدث باسم القنصلية العامة الروسية في نيويورك، أليكسي توبولسكي، اليوم الثلاثاء، أن زوجة الطيار، قسطنطين ياروشينكو، الذي يقضي عقوبة في السجن الأمريكي "فورت ديكسي" ، ستزوره يوم 24 آب/ أغسطس، للمرة الأولى منذ سبع سنوات.

وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "سيتم اللقاء الأول بينهما يوم الجمعة 24 آب/ أغسطس".

© AFP 2018 / Shawn Thew السفارة الروسية بأمريكا تعرب عن قلقها بشأن وضع الطيار الروسي المعتقل

وأوضحت فيكتوريا ياروشينكو في وقت سابق، أنها وصلت بالفعل إلى نيويورك مع ابنتها وتنتظر لقاء زوجها.

وحكم القضاء الأمريكي على الطيار الروسي، قسطنطين ياروشينكو، في أيلول/ سبتمبر 2011، بالسجن 20 عاما.

ونشرت نيابة جنوب نيويورك، بيانا صحفيا يشتبه بموجبه بأن ياروشينكو، قام بنقل 4 أطنان من الكوكايين جوا من أمريكا الجنوبية إلى أفريقيا، ومنها إلى الولايات المتحدة.

وفي أيار/ مايو 2015، رفضت المحكمة طلب الدفاع بإعادة النظر في القضية، وأعربت موسكو مرارا عن قلقها إزاء حالة ياروشينكو الصحية، مؤكدة عزمها الاستمرار بالعمل من أجل التوصل إلى التزام الولايات المتحدة بتوفير حقوقه.