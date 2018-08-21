زوجة الطيار الروسي المسجون في أمريكا تزوره لأول مرة منذ 7 أعوام

وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "سيتم اللقاء الأول بينهما يوم الجمعة 24 آب/ أغسطس".
وحكم القضاء الأمريكي على الطيار الروسي، قسطنطين ياروشينكو، في أيلول/ سبتمبر 2011، بالسجن 20 عاما.
ونشرت نيابة جنوب نيويورك، بيانا صحفيا يشتبه بموجبه بأن ياروشينكو، قام بنقل 4 أطنان من الكوكايين جوا من أمريكا الجنوبية إلى أفريقيا، ومنها إلى الولايات المتحدة.
وفي أيار/ مايو 2015، رفضت المحكمة طلب الدفاع بإعادة النظر في القضية، وأعربت موسكو مرارا عن قلقها إزاء حالة ياروشينكو الصحية، مؤكدة عزمها الاستمرار بالعمل من أجل التوصل إلى التزام الولايات المتحدة بتوفير حقوقه.
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