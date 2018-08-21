الآلاف من المسلمين يقيمون صلاة العيد في موسكو (صور- فيديو)

شارك أكثر من 226 ألف مسلم في صلاة عيد الأضحى في العاصمة الروسية موسكو.

صرح المكتب الإعلامي في قسم الأمن الأقليمي ومكافحة الفساد في العاصمة الروسية إلى وكالة "سبوتنيك": أن أكثر من 226 ألف مسلم شاركوا في صلاة العيد بمناسبة حلول عيد الأضحى، الذي يصادف أول أيامه اليوم في موسكو".

الآلاف من المسلمين يقيمون صلاة العيد في موسكو © Sputnik . Aliksandr Vilf

الآلاف من المسلمين يقيمون صلاة العيد في موسكو © Sputnik . Elia Pitalev

رئيس مجلس مفتي روسيا والإدارة الروحية لمسلمي روسيا، الشيخ راوي عين الدين © Sputnik . Aliksandr Vilf

الآلاف من المسلمين يقيمون صلاة العيد في موسكو © Sputnik . Elia Pitalev

الآلاف من المسلمين يقيمون صلاة العيد في موسكو © Sputnik . elia pitalev 1 / 5 © Sputnik . Aliksandr Vilf الآلاف من المسلمين يقيمون صلاة العيد في موسكو

وأعلن المكتب أن:" اليوم يصادف حدث مهم في العاصمة الروسية وهو عيد الأضحى، ويعتبر هذا العيد من أهم الأعياد بالنسبة للمسلمين، وشارك في الصلاة في جوامع موسكو ما يقارب الـ226.500 شخص".

وأقيمت الصلوات في أربع مساجد هي مسجد موسكو الكبير، ومسجد موسكو التاريخي، والمجمع الروحي والتربوي لمساجد "يارديا" و"إنام"، ومسجد الشهداء التذكاري، بالإضافة إلى 3 ساحات إضافية لاستيعاب المصلين.