الآلاف من المسلمين يقيمون صلاة العيد في موسكو (صور- فيديو)

صرح المكتب الإعلامي في قسم الأمن الأقليمي ومكافحة الفساد في العاصمة الروسية إلى وكالة "سبوتنيك": أن أكثر من 226 ألف مسلم شاركوا في صلاة العيد بمناسبة حلول عيد الأضحى، الذي يصادف أول أيامه اليوم في موسكو".
- الآلاف من المسلمين يقيمون صلاة العيد في موسكو© Sputnik . Aliksandr Vilf
- الآلاف من المسلمين يقيمون صلاة العيد في موسكو© Sputnik . Elia Pitalev
- رئيس مجلس مفتي روسيا والإدارة الروحية لمسلمي روسيا، الشيخ راوي عين الدين© Sputnik . Aliksandr Vilf
- الآلاف من المسلمين يقيمون صلاة العيد في موسكو© Sputnik . Elia Pitalev
- الآلاف من المسلمين يقيمون صلاة العيد في موسكو© Sputnik . elia pitalev
وأقيمت الصلوات في أربع مساجد هي مسجد موسكو الكبير، ومسجد موسكو التاريخي، والمجمع الروحي والتربوي لمساجد "يارديا" و"إنام"، ومسجد الشهداء التذكاري، بالإضافة إلى 3 ساحات إضافية لاستيعاب المصلين.
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