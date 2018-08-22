تجربة القتال في سوريا تحسن سلاح "لفحة الشمس"

وما يسمى بـ"لفحة الشمس" هو سلاح أو نظام ناري من عيار ثقيل يشمل عربة مدرعة مجنزرة وقاذف القذائف الصاروخية التي تشكل وابلاً من النار حين تنبعث من "لفحة الشمس".

© Sputnik . Ramil Sitdikov نسخة سورية لـ"ترميناتور" تظهر في معرض أسلحة

والآلية المعروضة في معرض الأسلحة المقام في بلدة كوبينكا في ريف موسكو هي آلية مطوَّرة لم تعرضها روسيا من قبل.

وتم تطوير آلية "سولنتسيبيوك" من خلال إجراء تعديلات وتحسينات فرضتها تجربة استخدام هذا السلاح في سوريا.

وتم تركيب "لفحة الشمس" المطورة على شاسيه دبابة "تي-72بي3" التي زودت مقدمتها وجانباها بدروع إضافية، وارتفعت قدرة محركها إلى 840 قوة حصانية.

وتمكّن هذه وغيرها من المستجدات قاذف اللفحات الشمسية، وهو من إنتاج مصنع الآليات في مدينة أومسك الروسية، من محاربة المجموعات المسلحة والجيوش النظامية بفاعلية كبيرة.