"الدفاع الروسية" تشتري 100 دبابة "أرماتا"

وقال يوري بوريسوف، نائب رئيس الحكومة الروسية، للصحفيين خلال معرض الأسلحة المقام في ريف موسكو في إطار فعاليات مؤتمر "الجيش 2018"، إن وزارة الدفاع تعاقدت على شراء أكثر من مائة دبابة من نوع "أرماتا"، وإن القوات تتسلم هذه الدبابات.

Ministry of Defence of the Russian Federation