"الدفاع الروسية" تشتري 100 دبابة "أرماتا"

وقال يوري بوريسوف، نائب رئيس الحكومة الروسية، للصحفيين خلال معرض الأسلحة المقام في ريف موسكو في إطار فعاليات مؤتمر "الجيش 2018"، إن وزارة الدفاع تعاقدت على شراء أكثر من مائة دبابة من نوع "أرماتا"، وإن القوات تتسلم هذه الدبابات.

Ministry of Defence of the Russian Federation تحديد ميزة تفوقية مفاجئة لدبابة "أرماتا"

والدبابة التي أطلق عليها "أرماتا" هي بدعة جديدة عرضتها روسيا للمرة الأولى في التاسع من مايو/أيار 2015.

وتتميز دبابة "أرماتا" بوجود طاقمها في قمرة مدرعة معزولة خارج برج الدبابة.

كما أبدعت روسيا عربات مدرعة أخرى من نوع "أرماتا".

وقال نائب رئيس الوزراء إن دبابة "أرماتا" وغيرها من الآليات العسكرية من هذا النوع تتفوق على نظيراتها الأجنبية في المواصفات الفنية بنسبة تتراوح بين 15 و30 في المائة.