روسيا تأسف لرفض أمريكا المشاركة في مؤتمر موسكو بشأن أفغانستان

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إن رفض الولايات المتحدة المشاركة في الاجتماع حول أفغانستان في موسكو، يكشف زيف خطاب واشنطن السلمي تجاه أفغانستان.

موسكو — سبوتنيك. وأعربت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، عن أسف روسيا لرفض الولايات المتحدة المشاركة في مؤتمر موسكو المرتقب انعقاده في 4 سبتمبر/أيلول المقبل حول أفغانستان، مشيرة إلى أن واشنطن المشاركة في الاجتماع، يكشف زيف الخطاب الأميركي السلمي في الشأن الأفغاني.

© AP Photo / Massoud Hossaini الولايات المتحدة لن تشارك في اجتماع موسكو حول أفغانستان

وجاء في بيان الوزارة الذي نشرته على موقعها الرسمي: "بأسف علمنا من تصريحات الخارجية الأمريكية أن الأمريكيين يرفضون المشاركة في جلسة صيغة موسكو يوم 4 سبتمبر والمدعو إليها عداهم، ممثلو أفغانستان والصين وباكستان وإيران والهند وخمس دول من آسيا الوسطى".

وأضاف البيان: "قرار الجانب الأمريكي يكشف مرة أخرى زيف خطاب واشنطن المسالم بشأن أفغانستان، التي عانى شعبها بسبب سياسة الولايات المتحدة في هذا البلد في السنوات الـ 17 الأخيرة وتحمل ومازال يتحمل مصائب لا تحصى وخسائر كبيرة".

وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت أمس الثلاثاء، أنه تمت دعوة 12 دولة بما فيها الولايات المتحدة للمشاركة في اللقاء حول أفغانستان في العاصمة موسكو يوم 4 سبتمبر.

وجاء في بيان وزارة الخارجية: "لقاء موسكو الحالي سيكون الثاني بهذه الصيغة، وعلى عكس اللقاءات السابقة، سيعقد برئاسة مشتركة روسية — أفغانية، وكما كان الحال في اللقاء الأول، تم توجيه دعوة لـ 12 دولة بما فيها الولايات المتحدة".