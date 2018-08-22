"دب" الحرب الباردة يستعيد شبابه

سيتم تعزيز أسطول روسيا للطيران البعيد المدى بقاذفات صواريخ مطوَّرة من نوع "تو-95".

وقال ألكسندر كونيوخوف، المدير العام لشركة "توبوليف" المصنعة للطائرات من نوع "تو"، إن طائرة "تو-95إم إس إم"، وهي نسخة جديدة مطورة لقاذفة القنابل والصواريخ "تو-95"، ستقوم بطلعتها الجوية الأولى في نهاية عام 2019.

© Sputnik . Maksim Bogodvid شقيقة "الدب" الروسي الجديدة قادرة على تدمير حاملات الطائرات الأمريكية

وذكرت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" أن طائرة "تو-95" اعتبرت رمزا للحرب الباردة. وأطلق حلف شمال الأطلسي على الطائرة الروسية الرهيبة اسم "الدب".

وتحتفظ النسخة الحديثة لطائرة "تو-95" بهيكل "الدب" ولكنها مزودة بمحركات ومعدات إلكترونية جديدة.

وسيتسلح "الدب" بعد تجديد شبابه بصواريخ "إكس-101/102" البعيدة المدى وصواريخ "إكس-50" المتوسطة المدى.

ويفترض أن يتم تجديد شباب 35 طائرة من طراز "تو-95إم إس-16".

وستظل طائرات "تو-95إم إس إم" في الخدمة على الأقل حتى عام 2025 عندما تُبدع روسيا قاذفة صواريخ استراتيجية جديدة.