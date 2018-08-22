"دب" الحرب الباردة يستعيد شبابه

وقال ألكسندر كونيوخوف، المدير العام لشركة "توبوليف" المصنعة للطائرات من نوع "تو"، إن طائرة "تو-95إم إس إم"، وهي نسخة جديدة مطورة لقاذفة القنابل والصواريخ "تو-95"، ستقوم بطلعتها الجوية الأولى في نهاية عام 2019.
وذكرت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" أن طائرة "تو-95" اعتبرت رمزا للحرب الباردة. وأطلق حلف شمال الأطلسي على الطائرة الروسية الرهيبة اسم "الدب".
وتحتفظ النسخة الحديثة لطائرة "تو-95" بهيكل "الدب" ولكنها مزودة بمحركات ومعدات إلكترونية جديدة.
وسيتسلح "الدب" بعد تجديد شبابه بصواريخ "إكس-101/102" البعيدة المدى وصواريخ "إكس-50" المتوسطة المدى.
ويفترض أن يتم تجديد شباب 35 طائرة من طراز "تو-95إم إس-16".
وستظل طائرات "تو-95إم إس إم" في الخدمة على الأقل حتى عام 2025 عندما تُبدع روسيا قاذفة صواريخ استراتيجية جديدة.
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