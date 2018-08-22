القوات الحكومية السورية تستعيد 96.5 % من الأراضي خلال العملية الروسية (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في تسجيل فيديو نشرته عبر قناتها على موقع "يوتيوب"، أن القوات الحكومية السورية استعادت السيطرة على 96.5% من الأراضي السورية منذ بدء العملية الروسية في سوريا، بعد أن كانت تسيطر على 8% فقط في بداية العملية.

وذكرت الوزارة: "أدت العملية إلى تحرير أكثر من 1400 منطقة سكنية من قبضة الإرهابيين، من قبل القوات العسكرية السورية، بدعم من القوات الروسية. وتتواجد أكثر من 96% من الأراضي تحت سيطرة القوات الحكومية ووحدات الدفاع الشعبية".

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وتجدر الإشارة إلى أن 8% فقط من الأراضي السورية كانت تحت سيطرة القوات الحكومية في 30 أيلول/سبتمبر من عام 2015.

وقالت الوزارة إن أكثر من 63 ألف عسكري روسي، بينهم 434 جنرال و26 ألف ضابط، حصلوا على الخبرة القتالية في سوريا.

كما تم اختبار 231 نموذج من الأسلحة الحديثة والمعدلة، التي أظهرت كفاءة عالية، منها 68 للقوات الجوية و18 للقوات البحرية و48 للقوات البرية و97 للقوات الخاصة وغيرها.