القوات الحكومية السورية تستعيد 96.5 % من الأراضي خلال العملية الروسية (فيديو)

وذكرت الوزارة: "أدت العملية إلى تحرير أكثر من 1400 منطقة سكنية من قبضة الإرهابيين، من قبل القوات العسكرية السورية، بدعم من القوات الروسية. وتتواجد أكثر من 96% من الأراضي تحت سيطرة القوات الحكومية ووحدات الدفاع الشعبية".
وقالت الوزارة إن أكثر من 63 ألف عسكري روسي، بينهم 434 جنرال و26 ألف ضابط، حصلوا على الخبرة القتالية في سوريا.
كما تم اختبار 231 نموذج من الأسلحة الحديثة والمعدلة، التي أظهرت كفاءة عالية، منها 68 للقوات الجوية و18 للقوات البحرية و48 للقوات البرية و97 للقوات الخاصة وغيرها.
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