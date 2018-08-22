سهم صاروخي روسي جديد ضد أهداف جوية

وكشف مسؤول بقطاع التصنيع العسكري لـ"سبوتنيك" أن المنظومة الصاروخية الجديدة أطلق عليها اسم "ستريلا"(السهم)، مشيرا إلى أن اسمها الكامل "ستريلا-10إم إل".

وصممت المنظومة الصاروخية الجديدة لمكافحة أهداف جوية.

وقد أتم صانعها تنفيذ الاختبارات عليها توطئة لتسليمها إلى القوات المسلحة الروسية.

وسيُتخذ القرار بإطلاق الإنتاج الصناعي لمنظومات "ستريلا-10إم إل" بعد أن يختبرها الجيش الروسي.

وقال سيرغي ابراموف، مدير صناعة الأسلحة بشركة "روستيخ" الحكومية، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" إن مسألة تسليم هذه المنظومة إلى القوات لكي تجربها وتختبرها تمهيدا لبدء الإنتاج الصناعي ودخولها الخدمة الفعلية، تقررها الآن إدارة الشركة ووزارة الدفاع.