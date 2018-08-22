الكرملين يرد على تصريحات بولتون بشأن روسيا

أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، عن عدم اتفاق الكرملين مع مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، جون بولتون، بخصوص تصريحاته بأن روسيا "عالقة" في سوريا.

© REUTERS / JOE SKIPPER بولتون يعلن موقفه من الضربات الإسرائيلية على سوريا

موسكو — سبوتنيك . وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن نعارض مثل هذا التصريح. تلعب روسيا حقا، دورا نشطا للغاية في عملية تخليص سوريا من الإرهاب الدولي — من داعش (المحظور في روسيا) وغيرها من الجماعات الإرهابية — وفي دفع سوريا إلى مسار التسوية السياسية والدبلوماسية. بالفعل، هنا يوجد دور كبير لروسيا. وكذلك، روسيا تساهم بنشاط في عودة اللاجئين إلى سوريا وبدء عملية إعادة إعمار البلاد. والإعلان أن روسيا عالقة غير صحيح".

وشدد المتحدث الروسي على أنه من الغريب، بصفة خاصة، سماع مثل هذه التصريحات من الولايات المتحدة، حيث إن العسكريين الأمريكيين موجودون في سوريا أيضا.

هذا وكان مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن روسيا "عالقة" في سوريا، وهي تبحث عن من يستطيع أيضاً تمويلها لإعادة الإعمار بعد الحرب، مشيراً إلى أن هذا يمنح واشنطن أدوات في المفاوضات مع موسكو.

كما وصف بيسكوف تصريحات موقع "فيسبوك" عن التدخل الروسي بـ "غير المبررة".

وقال بهذا: "اطلعنا على هذه الأنباء، ونحن قد تحدثنا بالأمس بالفعل خلال مؤتمر صحفي هاتفي. لا نفهم ما علاقة الاستخبارات الروسية هنا، من أين تأتي فيسبوك بمعطياتها وعلى ماذا ترتكز عند اتخاذها قرارات ما بحقنا. هذه التصريحات لا تحتوي على أي من هذه المعلومات".

وأضاف: "لكن، تعلمون هم جميعا يتسابقون هناك للإدلاء بتصريحات كهذه، لكن جميعها مثل كتابات منسوخة بالكربون — لا يوجد أي مبرر لها. نحن لا نفهم على ماذا يرتكزون".

كما أعلن السكرتير الصحفي، أن روسيا والولايات المتحدة بحاجه للبحث عن نقاط تلاقي في حال وجدت مثل هذه النقاط.

الجدير بالذكر، أن شركة "فيسبوك" الأمريكية، قامت بحذف صفحات عديدة في إطار مكافحة المعلومات المزيفة في موقعها للتواصل الاجتماعي، ومنها صفحات متعلقة بروسيا وايران.

وقال بيسكوف ردا عن سؤال الصحفيين حول التوقعات من اجتماع مستشار رئيس الولايات المتحدة للأمن القومي جون بولتون وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف: "بالنسبة للتوقعات: هناك أسئلة كثيره، وأسئلة حادة. لا تزال العلاقات الثنائية مستمرة في التدهور، ومن الضروري تلمس بعض النقاط للتعاون. وأيضاً لكي ندرك ما إذا كانت هناك نقاط من هذا القبيل، وهل توجد رغبة من قبل الطرف الآخر".

وأفاد بيسكوف بأنه ليست لدى الكرملين أية معلومات حول سقوط صاروخ روسي ذو محرك نووي في بحر البارنتس بسبب تجربة فاشلة، تحدثت عنها قناة "سي ان بي سي" الأمريكية.

وقال: "على عكس القناة التلفزيونية الأمريكية، ليست لدي مثل هذه المعلومات وأنصح بالتوجه لمختصينا في هذا المجال — وزارة الدفاع".